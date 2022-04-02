Тегеран, , 09:48 — REGNUM Иранский вокалист Алиреза Горбани не смог выступить в Калифорнии на прошлой неделе после того, как американские агенты допрашивали его в течение нескольких часов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

Организаторы празднования персидского нового года (Навруз) заявили, что 49-летний певец не смог выступить в США после того, как его задержали агенты в аэропорту Торонто и отказали во въезде в Соединенные Штаты после допроса.

«Он сел на свой рейс, через некоторое время к нему подошли несколько сотрудников [иммиграционной службы США]», — заявил Алиреза Ардекани, исполнительный директор некоммерческой организации Farhang Foundation в Лос-Анджелесе.

«Они допрашивали его почти четыре часа и в конце концов сказали ему, что его виза будет аннулирована и он больше не сможет осуществлять поездки в США», — отметил он.

Позднее Ардекани получил информации, что временное задержание Горбани и отказ в выезде были связаны с его военной службой.