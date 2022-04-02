Тегеран, , 08:37 — REGNUM 1 апреля Али Асгар Хаджи, советник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам, провел онлайн-встречу со специальным посланником Генерального секретаря ООН по Йемену Хансом Грундбергом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Говоря о войне в Йемене и осаде коалиции против народа страны, Хаджи выразил надежду, что гуманитарная катастрофа будет предотвращена в свете политических усилий и практических мер по снятию осады, установлению режима прекращения огня и проведению политических переговоров.

Он также назвал недавнюю мирную инициативу, представленную председателем Верховного совета Йемена, важным шагом в этом отношении.

Ханс Грундберг, со своей стороны, рассказал о своих последних планах и мерах, включая его недавние переговоры с различными йеменскими группами в Иордании и последние консультации со сторонами, вовлеченными в йеменский кризис. Представитель ООН также заявил, что у него запланирован визит в Тегеран для обсуждения региональных вопросов с иранскими официальными лицами.