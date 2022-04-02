Тегеран, , 10:21 — REGNUM Иран столкнулся с Великобританией, США и победителем плей-офф Кубка УЕФА в группе B чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 апреля.

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Церемония жеребьевки международного футбольного события состоялась в 7 часов вечера по местному времени (16:00 по Гринвичу) в Дохе (Катар). На мероприятии присутствовали тренеры и футболисты всех команд. Кроме того, легенда иранского футбола Али Дайе принял активное участие в церемонии жеребьевки.

Согласно итогам жеребьевки, «Персидские леопарды» оказались в группе B вместе с Англией, США и ожидаемым победителем матча Шотландия — Украина.

Мероприятие отличалось от предыдущих выпусков тем, что впервые за свою 92-летнюю историю три из 32 команд заняли места, поскольку отборочная программа была отложена на некоторое время. Это означает, что на церемонии присутствовали представители 37 стран, пять из них будут отсутствовать на чемпионате мира, который впервые пройдет зимой.

Иран проведет свой первый матч против Англии 21 ноября, второй матч против Группы А УЕФА состоится 25 ноября. Третий матч против США планируется провести 29 ноября.

Сборная Ирана по футболу, она же команда Мелли, возглавила свою группу как во втором, так и в третьем раундах квалификационных соревнований АФК, набрав 18 и 25 очков.