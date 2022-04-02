Тегеран, 2 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. 1 апреля представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что Запад, который имеет давний опыт нарушения прав человека путем продажи оружия деспотическим и оккупационным режимам, превратил проблему прав человека в инструмент для реализации собственных политических целей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

Саид Хатибзаде сделал это заявление в ответ на принятие Советом ООН по правам человека резолюции против Ирана.

Отвергая резолюцию, Хатибзаде отметил, что она не имеет юридической силы, при этом обвинения Великобритании и других западных стран являются предвзятыми и основанными на недостоверной информации.

Говоря о попытках Запада опорочить Иран, он подчеркнул: «Такие аморальные действия не только не способствуют улучшению ситуации в области прав человека, но также ведут к распространению негативных стереотипов и навешиванию ярлыков на нации, нанося серьезный вред реальной концепции по защите прав человека».

Далее дипломат сообщил, что данный шаг является наглядным примером неправильного использования почитаемых ценностей и концепций в недальновидных политических целях, в связи с чем Исламская Республика Иран осуждает меры, принятые Великобританией и некоторыми другими странами.