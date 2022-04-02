Тегеран, , 08:00 — REGNUM 1 апреля управление по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана объявило, что число погибших от коронавирусной инфекции по стране за последние 24 часа сократилось до 36 человек. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отмечает министерство здравоохранения, в результате общее число смертей достигло 140 240. Согласно сообщениям, за последние сутки в Иране было обнаружено 2264 новых случая заражения коронавирусом, при этом 315 человек были госпитализированы.

Таким образом, всего было подтверждено заражение 7 164 484 иранцев, причем 6 877 834 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Согласно данным Mehr News, 24 иранских округа все ещё находятся в красной зоне, 68 — в оранжевой, 306 — в желтой и 50 — в синей зоне.

С момента вспышки в декабре 2019 года коронавирусная инфекции COVID-19 унесла жизни свыше 6 167 420 человек по всему миру.