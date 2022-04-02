Тегеран, 2 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. 1 апреля посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций объявил, что за последние месяцы страна отправила в Афганистан более 30 партий гуманитарной помощи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

«Как сосед Исламская Республика Иран поддерживает афганский народ», — заявил Маджид Тахт Раванчи на Конференции по Афганистану 2022 года, состоявшейся в Нью-Йорке.

В своем выступлении дипломат отметил, что финансовая поддержка, оказываемая международным сообществом народу Афганистана, имеет решающее значение в преодолении сложившейся ситуации.

Как подчеркнул Тахт Раванчи, Иран использовал все свои возможности и ресурсы, чтобы помочь афганскому народу преодолеть проблемы, с которыми он столкнулся за последние четыре десятилетия.

«Мы принимаем миллионы беженцев, которые, к сожалению, получили минимальную международную помощь за последние 40 лет», — заявил иранский представитель, назвав это лишь одним из примеров того, как Исламская Республика в одиночку оказывала поддержку народу Афганистана.