Южно-Сахалинск, 2 апреля, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано сейсмологами на острове Сахалин. Об этом 2 апреля сообщили журналистам в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Smchealth.org Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 08:49 (00:49 мск), эпицентр толчков располагался в 43 км восточнее населённого пункта Соболиный в Поронайском районе. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

В ГУ МЧС по Сахалинской области данных об ощутимости землетрясения не зарегистрировано. От жителей Поронайского района жалоб в связи с землетрясением не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3 в Сахалинском районе, эпицентр подземных толчков располагался в 119 километрах от острова Симушир Курильской гряды.