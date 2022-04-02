Кабул, 2 апреля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Не менее пяти детей стали жертвами взрыва в провинции Гильменд на юге Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Происшествие произошло утром 1 апреля. Причиной взрыва стала неразорвавшаяся ракета. Еще двое детей пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Герат на северо-западе Афганистана прогремел взрыв, который унес жизни пяти человек и привел к ранению 29 местных жителей.