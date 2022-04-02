Каракас, , 03:30 — REGNUM Швеция должна прекратить попытки вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, заявил глава МИД Боливарианской Республики Феликс Пласенсия на своей странице в Twitter.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Госпожа Анна Линде (глава МИД Швеции — прим. ИА REGNUM), перестаньте вмешиваться во внутренние дела моей страны; от имени Боливарианской Республики Венесуэла мы отказывается от комментариев заявлений министра иностранных дел Королевства Швеция», — заявил он.

Пласенсия добавил, что правительство Швеции устроило провокацию, которая игнорирует право республики на демократию и суверенитет.

Ранее глава МИД Швеции Анна Линде заявила, что провела переговоры с американской марионеткой Хуаном Гуайдо, которого ряд стран Запада считают «временным президентом» Венесуэлы. Также она призвала венесуэльские власти к немедленным переговорам с оппозицией.