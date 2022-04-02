Уагадугу, , 03:27 — REGNUM Сроки переходного периода в Буркина-Фасо, проведение которого рассчитано на три года, может быть пересмотрено. Об этом 1 апреля заявил лидер захвативших власть в стране подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, сообщает агентство Reuters.

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Он отметил, что такое решение может быть приятно в зависимости от обстановки в республике. По словам Дамибы, чем раньше удастся избавиться от проблем в сфере безопасности в Буркина-Фасо, тем скорее власти смогут вернуть нормальный конституционный порядок в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в восточной части Буркина-Фасо в результате нападения боевиков были убиты 11 военных погибли и еще восемь человек пострадали.

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