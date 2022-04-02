Киев, 2 апреля, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Киев обменялся с рядом стран Запада проектами документов по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Зеленский пояснил, что Украине нужны гарантии безопасности со стороны ведущих государств мира. При этом украинский лидер уточнил, что речь может идти и о странах-членах НАТО, и о государствах, не входящих в военный альянс.

Президент Украины отметил, что Киеву важно, чтобы страны, которые хотят стать гарантами безопасности, присоединились к США, Великобритании, Турции, Германии, Франции.

Как утверждает Зеленский, он назвал страны, которые уже выразили готовность стать гарантами безопасности, либо с которыми Киев связался и обменялся проектами документов по гарантиям безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором обсуждались переговорный процесс с РФ и гарантии безопасности для Украины.