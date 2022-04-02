Калининград, 2 апреля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Ударные вертолёты Ми-24 морской авиации Балтийского флота отработали на авиационном полигоне в Калининградской области уничтожение техники, живой силы и укреплений условного противника. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт Ми-24

Целью учений являлась отработка применения авиационных средств поражения по наземным целям, огневой поддержки подразделений армейского корпуса флота, а также ведения воздушной разведки. Экипажи поражали мишени с минимальных и средних высот, с расстояния от 500 метров до трёх километров.

пресс-служба ЗВО «Во время вылетов на боевое применение экипажи вертолётов выполнили нанесение ударов по земле поодиночке и в составе пар с применением универсальных пушечных контейнеров УПК-23−250, оснащённых 23-мм двуствольной автоматической авиационной пушкой ГШ-23 конструкции Грязева-Шипунова подвешиваемой на стандартные подкрыльевые точки подвески вооружений вертолёта».

В стрельбах было задействовано два звена Ми-24, которые в общей сложности совершили около 30 вылетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области стартовали масштабные учения РВСН, в которых задействовано более двух тысяч человек.