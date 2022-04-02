Вертолётчики Балтийского флота провели под Калининградом боевые стрельбы
Калининград, 2 апреля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Ударные вертолёты Ми-24 морской авиации Балтийского флота отработали на авиационном полигоне в Калининградской области уничтожение техники, живой силы и укреплений условного противника. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Целью учений являлась отработка применения авиационных средств поражения по наземным целям, огневой поддержки подразделений армейского корпуса флота, а также ведения воздушной разведки. Экипажи поражали мишени с минимальных и средних высот, с расстояния от 500 метров до трёх километров.
В стрельбах было задействовано два звена Ми-24, которые в общей сложности совершили около 30 вылетов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области стартовали масштабные учения РВСН, в которых задействовано более двух тысяч человек.