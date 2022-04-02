Лос-Анджелес, США, , 03:10 — REGNUM Уилл Смит объявил о решении покинуть Академию кинематографических искусств и наук США из-за поступка, который он совершил на 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом 2 апреля сообщил журнал Variety.

Уилл Смит в роли Генри Брогана Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США

«Список тех, кого я обидел — длинный и включает Криса, его семью, многих дорогих мне друзей и близких, всех присутствовавших и зрителей со всего мира», — заявил Смит. Он добавил, что «предал доверие Академии» и лишил других номинантов и победителей «Оскара» возможности отпраздновать и получить почести за их «выдающуюся работу». «У меня разбито сердце», — сказал актёр.

Напомним, Уилл Смит дал пощёчину Крису Року во время церемонии вручения «Оскара», причиной конфликта стала неудачная шутка Рока о жене Смита. Отметим, ранее Академию кинематографических искусств и наук США обвинили во лжи. Источники портала TMZ заявили, что она солгала по поводу того, что организаторы «Оскара» просили Смита покинуть мероприятие после инцидента.

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