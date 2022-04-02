Лос-Анджелес, США, 2 апреля, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Американский актер Уилл Смит вышел из Академии кинематографических искусств и наук США после инцидента на церемонии вручения награды «Оскар», сообщает газета Deadline.

Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США Уилл Смит

«Мои действия на 94-ой церемонии были шокирующими, болезненными и непростительными. Я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук», — заявил артист.

По словам Смита, он своими действиями оскорбил ведущего Криса Рока, нанеся ему удар за оскорбительную шутку. При этом актер считает, что оскорбил этим поступком еще и весь мир, который смотрел церемонию награждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе церемонии вручения награды «Оскар» актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока. Поводом для нападения стала шутка в адрес прически жены Смита, которая страдает алопеции.