Вашингтон, , 02:53 — REGNUM В США доставили речевой самописец пассажирского Boeing 737, который 21 марта разбился на юге Китая. Об этом со ссылкой на информацию Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) 1 апреля сообщает агентство Reuters.

Бортовой самописец Rameshng

Специалисты NTSB ранее приняли участие в расследовании авиакатастрофы в КНР по приглашению китайской стороны. Как следует из заявления сотрудников совета, оказавшийся сильно повреждённым самописец с самолёта был перевезён в США, в специализированное учреждение в Вашингтоне.

Reuters «NTSB оказывает помощь Управлению гражданской авиации Китая в расшифровке самописца… в лаборатории в Вашингтоне».

Самолёт Boeing 737 компании China Eastern Airlines, 21 марта вылетевший из Куньмина в провинции Юньнань в Гуанчжоу в провинции Гуандун, потерпел крушение в уезде Тэнсянь Гуанси-Чжуанского автономного района. Все 132 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая завершены основные поисково-спасательные работы, проводившиеся на месте крушения пассажирского самолёта Boeing 737 компании China Eastern Airlines.

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