Грозный, , 02:49 — REGNUM Близкие родственники главы Чечни Рамзана Кадырова принимают участие в освобождении Мариуполя от украинских карателей. Об этом глава республики рассказал в своем канале в Telegram.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Совместно с представителями российских силовых структур активно участвуют в подавлении очагов сопротивления бандеровских отморозков на территории Мариуполя мои близкие родственники — представители рода Кадыровых», — заявил он.

Кадыров добавил, что члены его семьи находятся на самых сложных участках, а также принимают участие в захвате стратегических объектов. По его словам, в Чечне все жители переживают за российских бойцов и офицеров, принимающих участие в специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров дал украинским боевикам, занявшим оборону на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сутки на то, чтобы сложить оружие. Он дал слово, что сложивших оружие боевиков «не будут трогать».

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