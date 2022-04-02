Тбилиси, , 11:42 — REGNUM Грузинская полиция арестовала двух преступников, напавших на филиал «Банка Грузии» в Тбилиси, сообщает 1 апреля police. ge.

Арест U.S. Air Force

Сотрудники тбилисской полиции в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали двух человек 1992 года рождения. Следствие установило, что обвиняемые, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием и пистолетами, 1 апреля ворвались в экспресс-отделение «Банка Грузии», расположенное в районе под названием Африка. Под угрозой применения огнестрельного оружия наличные деньги были изъяты у кассира-оператора. Но сотрудник охраны банка выстрелил в нападавших. Оба грабителя были легко ранены, но обвиняемые сумели покинуть территорию банка, сели в стоявшую неподалеку машину и под дулом пистолета заставили водителя отвезти их по определенному адресу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители за несколько часов установили личности и местонахождение нападавших. Полиция арестовала их обоих вскоре после инцидента. По месту задержания обвиняемых в ходе обыска квартиры были изъяты орудия совершения преступления, а из автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места происшествия, изъята часть денег, взятых из банка.

Напомним, что на филиалы «Банка Грузии» уже не раз совершались нападения, в частности, в 2020 году в филиале в городе Зугдиди было похищено $ 500 000.