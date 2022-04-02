Тегусигальпа, , 02:31 — REGNUM Решение конфисковать собственность бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса приняли гондурасские власти, 1 апреля сообщила на своем сайте генеральная прокуратура республики.

Хуан Орландо Эрнандес (сс) U.S. Department of State

Такой шаг связан с намерением передать экс-главу государства правоохранительным органам США, которые обвиняют его в участии в контрабанде наркотиков. У Эрнандеса должны конфисковать по меньшей мере 33 объекта недвижимости, восемь компаний и 16 транспортных средств.

Срок полномочий на посту президента истек в конце января 2022 года. Год назад брат экс-президента Антонио Эрнандес был приговорен американским правосудием к пожизненному заключению за торговлю наркотиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта адвокаты Хуана Орландо Эрнандеса подали апелляцию в Верховный суд Гондураса с просьбой отменить его экстрадицию в США.

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