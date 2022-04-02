Хартум, , 02:28 — REGNUM Лидер Переходного военного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан пригрозил спецпосланнику генерального секретаря ООН по Судану Волкеру Первесу высылкой за превышение полномочий и вмешательство во внутренние дела страны. Об этом со ссылкой на заявление Вооружённых сил Судана 1 апреля сообщает телеканал Al Arabiya.

Абдель Фаттах аль-Бурхан Nerizuki

По его информации, аль-Бурхан потребовал от Первеса немедленно «прекратить упорствовать в превышении полномочий миссии ООН и открыто вмешиваться во внутренние дела Cудана», что может привести к его высылке из страны. При этом генерал призвал Африканский союз и ООН содействовать «диалогу между суданцами», но не допускать превышения своих полномочий «и не вмешиваться во внутренние дела страны».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан совершил официальный визит в Египет.

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