Хартум, 2 апреля, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Лидер Переходного военного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан пригрозил спецпосланнику генерального секретаря ООН по Судану Волкеру Первесу высылкой за превышение полномочий и вмешательство во внутренние дела страны. Об этом со ссылкой на заявление Вооружённых сил Судана 1 апреля сообщает телеканал Al Arabiya.

Nerizuki Абдель Фаттах аль-Бурхан

По его информации, аль-Бурхан потребовал от Первеса немедленно «прекратить упорствовать в превышении полномочий миссии ООН и открыто вмешиваться во внутренние дела Cудана», что может привести к его высылке из страны. При этом генерал призвал Африканский союз и ООН содействовать «диалогу между суданцами», но не допускать превышения своих полномочий «и не вмешиваться во внутренние дела страны».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан совершил официальный визит в Египет.