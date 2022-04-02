Афины , , 02:20 — REGNUM Акция протеста против вовлечения Греции в события на Украине и поставок туда оружия властями страны, а также против военных баз НАТО на греческой территории провели активисты Компартии Греции в Афинах. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Компартии.

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В митинге, который состоялся вечером 1 апреля возле стен парламента Греции, на центральной площади Синтагма, приняли участие несколько тысяч активистов со всей страны. Демонстранты пришли на митинг с красными знамёнами, знамёнами Греции и с транспарантами, на которых были написаны призывы не втягивать Грецию в ситуацию на Украине.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас, выступивший на митинге, пояснил, что коммунисты выступают против проведения Россией спецоперации на Украине и требуют от правительства прекратить вмешательство Греции в эти события. В частности, Куцумбас подверг критике действия правительства, пригласившего президента Украины Владимира Зеленского выступить по видеосвязи на заседании греческого парламента.

По мнению Куцумбаса, такими действиями правительство выражает поддержку Украине, но не потому, что переживают за судьбу народа этой страны, а потому что они «идут одним курсом с лагерем США-НАТО-ЕС, который поддерживает правительство Зеленского». При этом Куцумбас упомянул поддержку и интеграцию нацистских организаций правительством Украины и преследование коммунистов на Украине.

Также генсек Компартии Греции напомнил о «государственном перевороте на Украине, которым руководили крупные капиталисты», и о прямом вмешательстве НАТО, США и стран ЕС, которые поддерживали создание нацистских, фашистских, неонацистских группировок на Украине, которые терроризировали всё население страны.

Относительно поддержки греческим правительством украинских властей, Куцумбас пояснил, что речь идёт не только об отправке вооружения на Украину.

«Мы говорим о поддержке, которую все греческие правительства оказали решениям и планам НАТО по расширению этой убийственной организации», — отметил генсек Компартии Греции. Он упомянул, в том числе, и о новых базах НАТО, созданных на территории страны.

В задачи Компартии в Греции входит и борьба за закрытие всех баз НАТО и США на территории Греции, а также за отказ от участия в любых операциях НАТО греческих солдат и офицеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции греческих активистов против захода кораблей НАТО в порт Пирей.

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