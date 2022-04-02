Кабул, , 02:08 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва, произошедшего в городе Герат на северо-западе Афганистана 1 апреля. Об этом передал телеканал 1TV.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще 29 человек пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета «8 Собх» распространила информацию о том, что в афганской провинции Герат было найдено тело бывшего сотрудника сил безопасности Афганистана, который работал медиком и пропал 28 марта.

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