Манагуа , 2 апреля, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Руководителя оппозиционной никарагуанской газеты La Prensa Хуана Лоренсо Ольманна Чаморро приговорили к девяти годам тюремного заключения по обвинениям в отмывании денег, сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

По его данным, в настоящее время редакция издания и типография закрыты. Тем не менее газета продолжает выпускать материалы в электронном формате на своем официальном сайте.

Напомним, Чаморро задержали в августе 2021 года по обвинениям в коррупции. До этого сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в редакции и офисе газеты в рамках расследования. При этом оппозиция Никарагуа сразу обвинила власти в попытках якобы ограничить свободу слова в республике.