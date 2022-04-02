Сан-Хосе, , 02:03 — REGNUM Коста-Рика с 1 апреля в связи с улучшением ситуации с коронавирусом отменила ограничения на работу ресторанов, стадионов и других общественных пространств, введённые в марте 2020 года. Об этом со ссылкой на решение властей республики сообщает агентство Prensa Latina.

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В соответствии с новыми правилами, заполняемость всех публичных заведений может достигать 100% вместимости, на входе теперь не требуется предъявление документа о вакцинации от COVID-19. При этом в стране сохраняется требование обязательного ношения масок.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная комиссия по вакцинации Коста-Рики определила новые правила вакцинации против коронавируса, установив необходимость проведения вакцинации населения старше 12 лет третьей дозой.

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