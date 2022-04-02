Рабат, , 02:01 — REGNUM Моторная лодка столкнулась с паромом в порту Тангер-Мед на севере Марокко, сообщает агентство MAP.

Кораблекрушение

Сообщается, что при столкновении лодка опрокинулась и потонула. По предварительным данным, на борту судна находились два человека, сейчас они числятся пропавшими без вести. Отмечается, что инцидент произошел в одном километре от берега. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта индонезийское рыболовное судно затонуло в водах Австралии. В результате происшествия пострадали трое рыбаков, еще девять членов экипажа погибли.