Вашингтон, , 01:43 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил о поддержке объявленного в Йемене двухмесячного перемирия. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден (сс) U.S. Secretary of Defense

По словам Байдена, данная инициатива ООН предоставит народу Йемена «долгожданную передышку».

Джо Байден «Она подразумевает прекращение любой военной деятельности всеми сторонами в Йемене и за его границами, доступ судов с топливом в порт Ходейда и возобновление коммерческих авиарейсов в Сану и из неё по согласованным направлениям».

Президент США поблагодарил Саудовскую Аравию и Оман за реализацию данной инициативы и подчеркнул, что «эти важные» шаги, хотя и являются недостаточными, позволяют приступить к поиску политических компромиссов, способных «в будущем обеспечить устойчивый мир для всего народа Йемена».

Джо Байден «Я также благодарен за упорную работу йеменского правительства и за их доверие посредникам из ООН».

1 апреля спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил о согласии участников конфликта, принявших участие в межйеменских консультациях в Эр-Рияде под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, на два месяца приостановить боевые действия. Позже о поддержке объявленного ООН перемирия заявило йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы).

Как сообщало ИА REGNUM, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция присоединилась к двухмесячному перемирию в Йемене, объявленному ООН.

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