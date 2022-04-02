Вашингтон, 2 апреля 2022, 01:43 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил о поддержке объявленного в Йемене двухмесячного перемирия. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.
По словам Байдена, данная инициатива ООН предоставит народу Йемена «долгожданную передышку».
Президент США поблагодарил Саудовскую Аравию и Оман за реализацию данной инициативы и подчеркнул, что «эти важные» шаги, хотя и являются недостаточными, позволяют приступить к поиску политических компромиссов, способных «в будущем обеспечить устойчивый мир для всего народа Йемена».
1 апреля спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг объявил о согласии участников конфликта, принявших участие в межйеменских консультациях в Эр-Рияде под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, на два месяца приостановить боевые действия. Позже о поддержке объявленного ООН перемирия заявило йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы).
Как сообщало ИА REGNUM, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция присоединилась к двухмесячному перемирию в Йемене, объявленному ООН.
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