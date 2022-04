Мемфис, США, , 09:44 — REGNUM Американские рэперы Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис), Young Dolph (Адольф Роберт Торнтон-младший) и Key Glock (Маркейвиус ЛаШун Кэти) выпустили новый видеоклип Blood All On It. Выход ролика состоялся на YouTube-канале Gucci Mane 1 апреля.

Gucci Mane Скриншот YouTube

В представленном клипе исполнители демонстрируют различные атрибуты жизни успешного человека, тем самым подчёркивая свой нынешний социальный статус. Примечательно, что видео было снято незадолго до убийства Young Dolph.

Напомним, что Young Dolph скончался 17 ноября 2021 года. Известно, что музыкант погиб в результате вооружённого нападения в одном из спальных районов Мемфиса (США)

