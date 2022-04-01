Москва, 2 апреля, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Советская и российская актриса театра и кино Александра Яковлева скончалась в возрасте 64 лет, сообщил журналистам российский кинорежиссер Николай Лебедев.

Цитата из к/ф «Человек с бульвара Капуцинов». реж Алла Сурикова. 1987. СССР Андрей Миронов и Александра Яковлева

Она умерла после тяжелой и продолжительной болезни. Яковлева известна ролями в таких фильмах, как «Экипаж» (1979), «Чародеи» (1982), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987) и других.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на 73-м году жизни умерла советская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Назарова.