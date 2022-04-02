Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Визит во Францию, Турцию, Грецию, Кипр, ФРГ запланирован на начало апреля у заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

Поездка Нуланд состоится со 2 по 9 апреля, в ходе визитов планируется обсуждение с представителями властей других стран ситуации на Украине и антироссийских санкций. По данным пресс-службы Госдепа США, целью поездки Нуланд является укрепление двусторонних отношений, а кроме того, желание подчеркнуть общую поддержку Киеву и скоординировать ответ на действия России в отношении Украины.

Уточняется, что во Франции Нуланд встретится и с представителями Германии и Великобритании, а в ходе поездки в Германию она проведёт рабочую встречу с коллегами из стран G7.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заседании на высоком уровне в Вашингтоне по России, которое провели представители США и Евросоюза. Американскую сторону на встрече представляла замгоссекретаря Виктория Нуланд.

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