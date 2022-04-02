Сана, , 01:20 — REGNUM Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция принимает объявленное ООН двухмесячное перемирие в Йемене. Об этом со ссылкой на официального представителя коалиции бригадного генерала Турки аль-Малики 1 апреля сообщает телеканал Al Arabiya.

Саудовский солдат Department of Defense

Турки аль-Малики «Коалиция приветствует и поддерживает правительство Йемена, приняв перемирие, объявленное под эгидой ООН».

По словам генерала, Аравийская коалиция поддерживает меры ООН «по установлению перемирия и созданию атмосферы для запуска йеменского политического процесса» и усилия спецпосланника организации по Йемену Ханса Грундберга, согласующиеся с направленной на урегулирование кризиса инициативой Саудовской Аравии. Ожидается, что в рамках перемирия военные действия будут прекращены как в самом Йемене, так и на его границах.

1 апреля Грундберг объявил о согласии участников конфликта, принявших участие в межйеменских консультациях в Эр-Рияде под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, на два месяца приостановить боевые действия. Позже о поддержке объявленного ООН перемирия заявило йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы).

Как сообщало ИА REGNUM, командование йеменского повстанческого движения хуситов выдвинуло требование к Саудовской Аравии по заключению мирного договора.

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