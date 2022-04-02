Джакарта, , 01:16 — REGNUM Микроавтобус столкнулся с грузовиком на дороге в провинции Центральная Ява в Индонезии, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что авария произошла на кольцевой дороге в районе Пемаланг. В результате ДТП погибли пять человек, еще четверо получили травмы. Отмечается, что всех пострадавших экстренно доставили в ближайшие больницы. Причины и обстоятельства дорожной аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта автобус врезался в ограждение в пригороде мексиканской столицы Мехико. В результате аварии пострадали 34 человека, из них 12 пришлось госпитализировать.