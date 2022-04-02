Тирана, , 03:35 — REGNUM Национальный офис по управлению энергоресурсами Албании 1 апреля постановил о снижении розничной цены на нефть до 231 леков (1,88 евро) за литр. Ранее цена составляла 237 леков (1,93 евро). Решение будет действовать 1 и 2 апреля. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Снижение цены в Албании отражает тенденции, сложившиеся на международных рынках. Установленная оптовая цена на нефть в Албании снизилась до 219 леков, на бензин — до 200 леков, то есть до 1,78 евро и 1,63 евро соответственно. Оптовая цена литра СПГ в стране составляет 103 лек (0,84 евро).

Рыночная цена на бензин составляет 1,7 евро или 212 леков или 115 леков за литр СПГ (, 09 евро).

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