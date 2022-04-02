Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III был отменён властями США. Об этом 1 апреля сообщило агентство Reuters.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III в шахте

Пентагон объявил в начале марта о решении отложить испытательный запуск Minuteman III. Как пояснил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, США таким образом хотели продемонстрировать России, отсутствие намерения участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы.

Руководитель пресс-службы ВВС США Энн Стефанек уточнила, что решение об отменен испытательного запуска МБР Minuteman III принято вновь по тем же причинам, что и в начале марта. Испытания МЮР запланировано провести позднее.

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