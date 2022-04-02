Нью-Йорк, США, , 00:56 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 апреля — последнего рабочего дня недели — умеренным ростом.

Рост фондового рынка Pixabay.com

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 139,92 пункта (0,40%), до уровня 34 818,27 пункта. S&P 500 подорожал на 15,45 пункта (0,34%), до уровня 4545,86 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 40,98 пункта (0,29%), до уровня 14 261,50 пункта.

Эксперты отмечают, что рост индексов произошёл на фоне публикаций данных по безработице в США, которая за месяц снизилась с 3,8% до 3,6%, не подтвердив более пессимистические сценарии.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,90 (0,90%), до уровня $99,38 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 31 марта — последнего дня первого квартала 2022 года — равномерным снижением на фоне геополитики и макроэкономических данных.

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