Приштина, , 03:34 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 апреля провел встречу с баварским министром европейских и международных дел Мелани Хумл.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти поблагодарил Хумл за постоянную поддержку и инвестиции в Косово и подчеркнул, что значительная часть косовской диаспоры проживает именно в Баварии и в Германии.

Примером успешного сотрудничества с баварскими властями Курти назвал меморандум между правительством Косово и Besa Foundation о сотрудничестве в сфере образования и профессионального образования. При этом политик положительно отозвался об опыте германской дуальной системы высшего образования.

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