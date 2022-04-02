Курти обсудил с немецким министром сотрудничество в сфере образования
Приштина, Сербия, 2 апреля, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 1 апреля провел встречу с баварским министром европейских и международных дел Мелани Хумл.
Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo
Премьер-министр Косово Альбин Курти
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти поблагодарил Хумл за постоянную поддержку и инвестиции в Косово и подчеркнул, что значительная часть косовской диаспоры проживает именно в Баварии и в Германии.
Примером успешного сотрудничества с баварскими властями Курти назвал меморандум между правительством Косово и Besa Foundation о сотрудничестве в сфере образования и профессионального образования. При этом политик положительно отозвался об опыте германской дуальной системы высшего образования.