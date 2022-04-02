Мапуту, , 00:50 — REGNUM Вооруженные силы Мозамбика уничтожили базу террористов в провинции Кабо Дельгадо на севере страны, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Мозамбик

Сообщается, что операцию проводили мозамбикские военные совместно с местным ополчением в районе Макомия. Ранее в республике провели операции на острове Матемо, в ходе которой были уничтожены 20 террористов.

Теперь, как утверждают в минобороны республики, террористические организации не контролируют ни одного населенного пункта провинции Кабо Дельгадо. При этом на территориях, зачищенных от боевиков, начали возобновлять свою работу школы.