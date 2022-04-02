Бразилиа, , 00:46 — REGNUM Применение противовоспалительного препарата барицитиниб одобрено в Бразилии для лечения коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях страны, 1 апреля сообщило на своем сайте бразильское министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Его будут выписывать совершеннолетним пациентам, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее применение барицитиниба рекомендовало Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa).

Указанный препарат также используют для лечения пациентов, страдающих ревматоидным артритом и атопическим дерматитом в средней или тяжелой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта власти Бразилии объявили о планах снизить статус COVID-19 с «пандемического» до «эндемического» заболевания.

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