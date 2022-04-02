Приштина, Сербия, 2 апреля, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Глава МИД Косово Доника Гервала 1 апреля заявила, что демаркация границы между Косово и Черногорией еще не завершена, и это должны обозначить государственные комиссии обеих республик.

Arttravel.ru Черногория

В интервью для черногорского СМИ Vijesti Гервала заявила, что в Косово уверены в том, что демаркация завершится наиболее лучшим из возможных способов и максимально короткие сроки и сделает регион более стабильным и спокойным.

По словам Гервалы, учрежденная правительством Альбина Курти комиссия по демаркации выявила серьезные нарушения в работе предшественников. По словам Гервалы, совместное заседание бывших президентов Косово и Черногории Хашима Тачи и Мило Джукановича создает возможность для пересмотра границы в Чакоре и Куле.

При этом Гервала отметила, что ситуация на Украине представляет угрозу миру и стабильности на Балканах, а безопасность возможна лишь в рамках ЕС и под защитой НАТО.