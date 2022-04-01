Приштина, Сербия, 2 апреля, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 1 апреля посетил город Призрен, где побывал в совете городской исламской общины.

Oscepa.org Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай поздравил мусульман с началом месяца Рамазан и пожелал им легкого поста.

Политик призвал мусульман воздержаться от разжигания общественного обсуждения запрета на ношение паранжи и платков в школах. По словам политика, в школе платок является ненужным и противоречивым символом. Харадинай призвал решать вопрос о допустимости покрывания девочками голов в школах через административные каналы и не раскалывать общество.