Вашингтон, , 00:18 — REGNUM Новым руководителем Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) назначен Майкл Курилла, 1 апреля сообщил на своем сайте Пентагон.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сменил на этом посту Кеннета Маккензи. Министр обороны США Ллойд Остин назвал должность главы командования тяжелой миссией и отметил, что Курилла готов к работе.

CENTCOM отвечает за деятельность войск США на территории Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что вооруженные силы в различных частях мира сохранили свой уровень боеготовности, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

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