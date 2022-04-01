Вашингтон, 2 апреля, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Новым руководителем Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) назначен Майкл Курилла, 1 апреля сообщил на своем сайте Пентагон.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Он сменил на этом посту Кеннета Маккензи. Министр обороны США Ллойд Остин назвал должность главы командования тяжелой миссией и отметил, что Курилла готов к работе.

CENTCOM отвечает за деятельность войск США на территории Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что вооруженные силы в различных частях мира сохранили свой уровень боеготовности, несмотря на ситуацию вокруг Украины.