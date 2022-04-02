Тбилиси, , 00:27 — REGNUM Европейский суд по правам человека исключил жалобу Михаила Саакашвили из списка дел, подлежащих рассмотрению, сообщает 1 апреля грузинский телеканал «Рустави 2». Об этом на брифинге заявил заместитель министра юстиции Грузии Бека Дзамашвили.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейский суд по правам человека исключил жалобу Саакашвили из списка дел, которая касалась его лечения в пенитенциарной системе. В частности, по мнению Страсбургского суда, в данном случае нет особых обстоятельств с точки зрения защиты прав человека, которые потребовали бы дополнительного изучения вопроса. Было еще раз подтверждено, что обращение с Саакашвили в пенитенциарной системе Грузии полностью соответствует стандартам, установленным Европейским судом, и его права и интересы полностью защищены», — сказал Дзамашвили.

Напомним, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был в октябре прошлого года арестован грузинскими властями после нелегального пересечения государственной границы и помещён в тюрьму.