2 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 09:56 — REGNUM Сообщение Министерства иностранных дел РФ о том, что Россия внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза в качестве ответной меры на антироссийские санкции, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 2 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ответные санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

"Хорошая вещь. Пусть теперь повизжат немного в стиле: «А нас за що?» — пишет Олег Б.

Многие пользователи поддержали это решение российского руководства. Граждане уверены, что враги России должны видеть, что их деятельность фиксируется нашей властью и ответ последует незамедлительно.

«Ну и правильно. Зачем взаимоотношения нужны с этими людьми? Совершенно бесполезны. Долгие годы ничего не делали для урегулирования конфликта на Украине и в мире. Наоборот, только подогревали конфликты», — отмечает Сурен Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что высшее руководство Евросоюза по уши измаралось в нацизме.

«Странно вообще предоставлять возможность въезжать в Россию людям, которые причастны к фашизму на Украине. Пусть сидят дома, копят рубли, чтобы оплатить отопление!» — написала Надежда В.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Часть людей убеждена, что уже совсем скоро уровень жизни в России опередит уровень стремительно рассыпающейся Европы, а значит, все эти европейские чиновники неминуемо побегут в Кремль с покаянием.

«Подождите, скоро все захотят в Россию матушку приехать. Только вот чёрта с два! Из недружественных стран в Российскую Федерацию дороги не будет, развернут на границе!» — поделилась своим мнением Zoi S.

«Как прижарит, телефоны оборвут, и будут проситься обратно в друзья. Не простим, пока не извинятся за всю ложь и не отменят незаконные санкции в отношении России», — указывает Татьяна С.

Ряд пользователей указывает на то, что чёрный список должен быть нестираемой меткой, которая не позволит врагам России вернуть к себе доверие нашей власти.

«Теперь им даже на коленях не приползти, прощения просить. Скоро все эти европолитиканы взвоют от своего же народа, разгневанного ростом цен на всё!» — уверен Юрий Д.

Оноре Домье. Восстание. Около 1848

«Санкции ведут за собой только ответные санкции. И это — только одна из первых мер. Россия продолжит оказывать сопротивление ЕС и США, и ничто не помешает нашему развитию!» — убеждена Анна Ж.

Нашлись и те, кто отмечают, что Россия преобразилась, причём сильно, но коллективный Запад пытается делать вид, что не замечает это.

«Да, серьёзно закусили удила. Мы присутствуем при создании двухполярного мира в глобальных масштабах. Кое у кого не останется выбора: либо в обойме, либо тётка с косой», — считает Булат Ж.

«Всё изменится. Все эти годы рассчитывался каждый ответ на санкции и дальнейшие действия! Лёд тронулся, господа, нам нужно выиграть эту войну с НАТО. И зашуршат тогда у нас свои заводы и производство», — предрекает Андрей Б.

Напомним, 31 апреля на сайте Министерства иностранных дел РФ была опубликована информация, согласно которой Россия внесла в чёрный список высшее руководство Евросоюза в качестве ответной меры на антироссийские санкции, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения.