Донецк, , 23:48 — REGNUM Столица ДНР и другие ряд других населённых пунктов республики обстреляли вечером 1 апреля украинские вооружённые формирования, применив артиллерию и тяжёлые миномёты, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Так, в 16:57 мск под обстрелом ВСУ оказался посёлок Широкая Балка: из населённого пункта Новгородское по нему стреляли из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

В 17:40 мск украинские боевики обстреляли посёлок Александровка, выпустив со стороны населённого пункта Красногоровка 15 снарядов калибра 122 мм.

Село Байрак ВСУ атаковали в 17:40 мск, выпустив по нему девять мин калибра 120 мм со стороны населённого пункта Новолуганское.

В 17:55 мск украинские боевики открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив во стороны населённого пункта Новомихайловка десять снарядов калибра 122 мм.

В 21:00 мск обстрелу подвергся донецкий аэропорт: со стороны населённого пункта Авдеевка ВСУ выпустили по нему 12 снарядов калибра 122 мм.

В 22:15 мск по Куйбышевскому району столицы ДНР стрельбу минами калибра 120 мм вели ВСУ со стороны населённого пункта Пески: выпущено десять единиц.

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