Рим, , 23:47 — REGNUM Сборная Италии по баскетболу отказывается от игр против сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира, заявили руководители национальной федерации 1 апреля.

Баскетбол (сс) Taken

«Мотивировочной части» решения обнародовано не было.

Вместо этого руководители национальной федерации раскритиковали федерацию международную (ФИБА), которая «умыла руки», вместо того чтобы исключить Россию из соревнований самостоятельно, как это было сделано во всех видах спорта, кроме баскетбола и биатлона.