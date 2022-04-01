Анкара, 1 апреля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Лесные пожары зафиксированы в северо-западной части Турции, они усиливаются из-за ветра, сообщает 1 апреля газета Dunya.

Лесной пожар

По данным газеты, сильный ветер быстро усиливает пожары, которые уже несут угрозу жилищам местного населения.

«Лесной пожар, начавшийся в районе Байрамич в Чанаккале, разгорелся из-за сильного ветра. Бригады лесоуправления отреагировали на пожар, который угрожает находящимся рядом жилым районам», — уточняет издание.

По информации местных властей, до сих пор не удаётся взять ситуацию под контроль.

Причины возгорания пока не выяснены.