Скопье, , 23:49 — REGNUM Глава исламской общины Северной Македонии Шачир эфенди Фетаи 1 апреля поздравил единоверцев с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Шатер Рамадана Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, эфенди назвал Рамадан «месяцем многих благословений, поводом для работы над нашей личностью, нашим телом, ментальным состоянием, укреплением взаимных связей, а также взращивания уважения и любви к друг другу».

Фетаи призвал единоверцев обратиться к Богу с молитвой о прекращении военных конфликтов, в ходе которых страдают невинные люди и господствует психология насилия.

Религиозный лидер заявил, что пост позволяет мусульманам убедиться в том, что смысл жизни это забота о ближних, проявляющаяся в мире, толерантности, гуманности и солидарности.

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