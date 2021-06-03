Скопье, 1 апреля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Глава исламской общины Северной Македонии Шачир эфенди Фетаи 1 апреля поздравил единоверцев с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шатер Рамадана

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, эфенди назвал Рамадан «месяцем многих благословений, поводом для работы над нашей личностью, нашим телом, ментальным состоянием, укреплением взаимных связей, а также взращивания уважения и любви к друг другу».

Фетаи призвал единоверцев обратиться к Богу с молитвой о прекращении военных конфликтов, в ходе которых страдают невинные люди и господствует психология насилия.

Религиозный лидер заявил, что пост позволяет мусульманам убедиться в том, что смысл жизни это забота о ближних, проявляющаяся в мире, толерантности, гуманности и солидарности.