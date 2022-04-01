Саранск, , 23:29 — REGNUM Министром образования Мордовии назначена Елена Солдатова. Об этом сообщает официальный telegram-канал республики.

Министр образования Мордовии Елена Солдатова пресс-служба правительства Мордовии

С октября 2020 года она занимала пост министра в статусе исполняющей обязанности. С 2015 года работала в должности заместителя министра.

В министерстве образования республики работает с 2003 года. Ранее в период с 1994 по 2002 года работала в школе №41 Саранска — преподавала русский язык и литературу, а затем была заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

ИА REGNUM напоминает, до Солдатовой пост главы регионального минобра с ноября 2017 года по октябрь 2020 года возглавляла Галина Явкина, которая ушла в отставку по собственному желанию.